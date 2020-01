Tras 'Avenger: Endgame', esta actriz del MCU se habría retirado de la actuación

Estados Unidos.- A casi un año del estreno de Avengers: Endgame, la famosa actriz, Gwyneth Paltrow, reveló que planea retirarse parcialmente de la actuación para dedicarse a sus hijos y a su empresa, Goop.

Gwynet practicamente inicio el MCU junto a Robert Downey Jr. con el primer filme de Iron Man, donde ella interpreta a 'Pepper Potts', la inteligente mano derecha y pareja sentimental de 'Tony Stark', algo que aseguro fue persuadida a hacer debido que en aquel entonces ya estaba semiretirada.

Me siento muy afortunada de haber podido participar en Iron Man, básicamente porque me persuadieron para que lo hiciera. Soy muy buena amiga de Jon Favreau [el director de estos filmes] y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pero no me veo dando un paso adelante en este sentido, creo que soy demasiado mayor para enfundarme en un traje de superheroína", bromeó la actriz.