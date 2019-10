Tras afirmar que le "gustan grandotas", Alicia Machado buscará una novia

Ciudad de México.- La modelo venezolana, Alicia Machado, confesó que, aunque actualmente se encuentra soltera, sigue abierta al amor y no descarta tener una pareja sentimental.

A pesar de que en un inicio bromeó con los reporteros y dijo que quiere “un novio de 28 años”, inmediatamente cambió su postura y aseguró:

Un día me consigo una novia bien guapa. Sí, por qué no, ahora todo el mundo está muy liberal”.

Esta no es la primera vez que Machado confiesa su gusto por las mujeres, pues hace apenas unos meses atrás, reveló en entrevista para el programa Suelta la Sopa que ha tenido romances con algunas mujeres.

Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas. Sí, yo he tenido varias novias, ¡besos a todas!”, dijo en aquella ocasión.