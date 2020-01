Tras anunciar retiro, Pepillo Origel se integra al equipo del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de decirse que el famoso periodista de espectáculos, Pepillo Origel, se retiraba de los medios tras varios años de trayectoría, fue él mismo quien reveló que no se va del todo pues continuará en Con Permiso y además se integrará al equipo de conductores del programa Hoy.

El famoso periodista, durante la sección desayunando y chismeando reveló que Magda Rodriguez le hizo el ofrecimiento de estar en el matutino y fue de una manera tan cariñosa que no pudo negarse a hacerlo y terminó aceptando unirse al equipo.

No es que me retire lo que pasa es que, pues de pronto dices: 'Ya, ya es tiempo de que hagas una vida, son muchos años de estar aquí', pero yo no me puedo negar con Magda por qué de una manera tan cariñosa me hizo la invitación para que estuviera aquí y le dije: 'No la verdad yo ya no, y luego levantarme temprano'", expresó Pepillo.