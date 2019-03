Tras ataques por foto, Geraldine Bazán contesta con contundentes palabras

Ciudad de México.- En Instagram, los usuarios publicaron una imagen de Geraldine Bazán en su antes y después en la cual atacaron que era otra persona y que estaba irreconocible.

Los fanáticos de la actriz Geraldine Bazán dijeron que ella se veía de maravilla y que los años la han beneficiado.

Bazán habló de su experiencia en relación con su salud física, la cual fue sanando lentamente y de la que no se avergüenza, ya que la considera como una etapa. Esto fue lo que dijo la famosa al respecto:

Si lo que quieren es avergonzarme, lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento y me encanta poder ser testimonio para muchos y muchas de que todo se puede en la vida. Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar. Y me siento orgullosa de quién he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis kilos de más”.