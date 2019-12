Tras cambio de imagen, Adele luce irreconocible en foto al lado del 'Grinch'

Estados Unidos.- La talentosa cantante, Adele, en una foto en la que posó al lado del famoso personaje que odiaba a la Navidad, 'El Grinch', impactó a sus millones de seguidores en Instagram pues lucía irreconocible.

La intérprete de Someone Like You, vestía un sexy vestido negro manga larga, que se ajusta a la perfección a sus curvas y esbelta figura, con la cual sorprendió hace un par de meses, y que tiene una gran abertura en su pierna izquierda.

Cabe mencionar que 'El Grinch' no fue el único personaje navideño reconocido con el que posó, pues también compartió una imagen al lado de Santa Claus, usando el mismo vestido, pero en una diferente pose.

En menos de una hora la publicación ha recibido 465 mil 156 'likes' y miles de comentarios como:

Luces asombrosa".

Oh por Dios".

Woow, no te reconocí".

Me encanta como te vez".

Feliz Navidad".