Tras cancelación de La Trakalosa, fans aseguran no les dieron el reembolso

Ciudad de México.- Los fans de la banda, La Trakalosa, tras más de mes y medio de que se les prometiera recibir un reembolso por la cancelación del concierto que se daría el 25 de mayo en la Plaza de Toros Santa María, muestran su gran molestia pues no se ha cumplido dicha promesa, pues a algunos no se los dieron completos y a otra gran parte no se les dio nada.

La empresa, Multipass, quien fue la encargada de vender los boletos del concierto anunció en su página de Facebook que el reembolso prometido cuando se canceló la presentación, iba a ser entregado el día viernes 19 de julio, sin embargo, no todos lo recibieron.

Un par de chicas encararon a una supuesta simple empleada de la empresa, quien aseguro que ella solo sabía que no había más dinero y que como no era un proceso normal de reembolso sino que se involucró un proceso legal es diferente, esto provocó más el enojo de quienes tenían horas fuera del lugar esperando su dinero o respuestas, mismos que no recibieron.

Cabe aclarar que a quienes se les dio un reembolso, no fue el dinero completo, sino más bien una parte de lo que les costo el boleto o de los boletos que habían adquirido.