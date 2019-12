Tras casi 4 años en TV Azteca, Patty López de la Cerda anuncia su salida

Ciudad de México.- Luego de varios años perteneciendo a la televisora del Ajusco, Patty López de la Cerda anunció por medio de redes sociales que dejará de laborar para Azteca Deportes.

La polémica conductora que realizaba coberturas deportivas utilizó su cuenta oficial de Instagram para agardecer a TV Azteca por todo el apoyo que recibió por años.

Los 1.6 millones de seguidores de la conductora lamentaron que Patty tuviera que retirarse del canal, donde hasta el momento se desconocen las causas de su retiro de TV Azteca.

Mi ciclo aquí se cerró pero me voy con la mejor recompensa que puedo tener, el saber que he tocado el corazón de muchos de ustedes y con eso me voy feliz.