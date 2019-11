Tras cirugía de tumor, Inés Gómez Mont volverá a la TV al lado de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Después de su delicada operación de un tumor cerebral, Inés Gómez Mont se encuentra en recuperación desde hace 3 meses en su casa y alrededor de la mejor medicina que alguien puede tener, el amor de sus seis hijos.

Sin embargo, la titular del programa Familias Frente al Fuego reveló a través de una de una historia de Instagram que ya tiene fecha para regresar a la televisión y que será en un proyecto muy especial.

La conductora anunció que el próximo 14 de diciembre, retorna a su actividad profesional en la emisión especial del Teletón 2019, donde compartirá el escenario con su comadre y amiga, Galilea Montijo.

Estoy muy emocionada de compartirles que ya falta poco para que me den de alta. Debo confesar que soy una intensa y no hay proyecto que me guste más que @Teletonmexicooficial, así que le estoy poniendo todas las pilas para estar ahí este 14 de diciembre. ¡Estoy feliz y muy emocionada!”, dijo Inés.