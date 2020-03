Tras confesiones de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo hablará de la relación

Ciudad de México.- Después de la entrevista entre Eugenio Derbez y José Eduardo, el acto dijo estar sorprendido por el éxito que tuvo esa charla entre padre e hijo.

Posteriormente, el joven actor reveló que Victoria Ruffo también dará su versión de la relación que mantuvo con Eugenio Derbez, pues al momento de cuestionarle si la actriz ya había visto la entrevista que le hizo a su padre, explicó:

No la ha visto, pues no sé qué diga, puede ser que si puede ser que no, que opine bien o que opine mal, pero de hecho la entrevista que tengo de ella ya la grabé".