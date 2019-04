Tras críticas, Omar Chaparro recibe amenazas por dar vida a Pedro Infante

Ciudad de México.- Las constantes críticas a Omar Chaparro por ser el elegido para encarnar a Pedro Infante en una serie que prepara Netflix han trascendido a amenazas, relató el actor durante la alfombra roja de la segunda entrega de No manches Frida.

Al ser cuestionado sobre los ataques que ha recibido, el comediante se sinceró y aceptó que llegaban a afectarle en cierta medida, pero que procuraba no prestar su atención a esa situación y prefería enfocarse en construir el personaje que le fue asignado.

Yo creo que te mentiría si te digo que no me afecta, como ser humano nuestro ego siempre quiere recibir aceptación, ser reconocido, y cuando hay comentarios tan destructivos pues efectivamente (perturba)”, compartió Omar Chaparro.

El protagonista de No manches Frida describió los fuertes comentarios e incluso amenazas de las que ha sido blanco, además de atribuir esta reacción a la trascendencia de Pedro Infante como ícono del cine y la música mexicanos.

Yo he recibido comentarios, hay unos que me hacen reír como, por ejemplo, ojalá la escena del avionazo sea lo más real en esta película para que te mueras, o suicídate, incluso hablaron a mi oficina para amenazarme, y cosas muy fuertes”, expuso el actor cuando le preguntaron sobre la organización de una supuesta marcha para exigir que no sea él quien interprete al intérprete del ‘Ídolo de México’ en la serie Como caído del cielo.