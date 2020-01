Tras críticas y memes, Ninel Conde revela por qué su cara está 'deforme'

Ciudad de México.- El aclamado 'Bombón Asesino', Ninel Conde, empleó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores luego de ser víctima de memes y duras críticas pues se especulaba que se habría hecho una nueva cirugía en el rostro.

La famosa actriz y cantante negó rotundamente un nuevo 'arreglito' y aseguró que su cara lucía 'deforme' debido a grabó un video sin los recursos necesarios, no había iluminación ni buena calidad de la grabación.

Asimismo, Ninel detalló que estaba utilizando una medicina inyectada que le provocó retención de líquidos y por ello su rostro aparecía bastante inflamado.

El 'Bombón Asesino' afirmó que no le importa la opinión de los 'haters' y decidió responder debido a que gente que quiere estaba preocupada y finalizó con un contundente mensaje.

Y si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana".