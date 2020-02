Tras cruel broma sobre Kobe Bryant, comediante sufre amenaza de muerte

Estados Unidos.- Después de que el comediante Ari Shaffir realizara una cruel broma sobre el fallecimiento de la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant, el club de Nueva York en el que iba a presentarse comenzó a recibir amenazas en contra de él.

Shaffir a través de su cuenta de Instagram compartió un video, que después fue eliminado, haciendo según él una broma sobre que le alegraba la muerte 'Black Mamba', además de llamarlo un violador.

Escapó de violación porque todos los liberales de Hollywood que atacan la comedia, disfrutan alentando a los Lakers más de lo que no les gusta la violación. Felicitaciones al héroe que olvidó ponerle combustible a su helicóptero. Odio a los Lakers. ¡Qué gran día!", expresó el comediante.

Sin duda esto no le gustó a los millones de fans del fallecido basquetbolista, pues insultaron a Ari y lo amenzaron de muerte.

Tal fue la indignación por su "chsite de mal gusto", que el club en el que se presentaría a dar un show de comedia este viernes 31 de enero tuvo que cancelar la función ya que comenzaron a recibir llamadas amenzando con atacar al comediante, incluso un sujeto aseguró que si se presentaba comenzaría un tiroteo.

Ante esto Shaffir aseveró que solo se trataba de una broma y reveló que cada que muere una celebridad y ve la simpatía y las condolencias en redes, suele publicar una broma expresandose mal de esta celebridad aunque no la conzca.

Cada vez que una celebridad amada muere, publico cosas horribles sobre ella. Lo he estado haciendo durante años. Me gusta destruir dioses. Y justo cuando una persona famosa muere en su mejor momento, es más adorada, entonces como respuesta a toda esa simpatía que veo en redes, publico algo vil. Es solo una broma, no odio realmente a ninguna de esas personas", aseguró el comediante.