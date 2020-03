Tras decirle adiós a la realeza, Meghan Markle iría a la glamurosa Gala del MET

Reino Unido.- Meghan Markle podría dar el primer paso de regreso a su pasado de reflectores con nada más y nada menos que su asistencia a la Gala del MET de este año, misma que se celebrará el próximo 4 de mayo.

De acuerdo con fuentes que hablaron para The Sun, la exactriz ha sido invitada a la noche más importante de la moda, y después de que ella y el Príncipe Harry renunciaron a su papel como miembros senior de la familia real británica, Meghan podría asistir al evento en Nueva York junto a Edward Enninful, editor de la revista Vogue.

La Gala del MET podría ser la primera aparición 'hollywoodense' de Meghan Markle después de haber renunciado a su título y labores reales, estatus que oficialmente llegará a su fin el 31 de marzo.

El informante dijo a The Sun que se espera que la madre de Archie adopte un 'look' "glamuroso andrógino" para el exclusivo evento, cuyo tema de este año es About Time: Fashion and Duration (Sobre el tiempo: Moda y duración).

Naturalmente Meghan fue uno de los primeros nombres en la lista de invitados, y el equipo de Edward está emocionado de que los dos vayan juntos", aseguraron las fuentes.

Meghan está dispuesta a salir ocasionalmente sin Harry para que así ella pueda establecerse a sí misma una vez más en Hollwyood", agregaron los informantes.

Como es conocido, Meghan Markle regresará al Reino Unido en las próximas semanas para realizar sus últimos compromisos en nombre de la Reina Isabel II antes de retirarse por un año de la realeza.