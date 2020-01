Tras denunciar supuesto abuso, Kodak Black es trasladado a otra cárcel

Miami, Florida.- Tras haber sido sentenciado a 4 años de prisión por posesión ilegal de armas, Kodak Black fue trasladado de una prisión federal de Miami después de haber denunciado abuso.

Los abogados y la madre del rapero, Marcelene Simmons, habló del supuesto maltrato que sufrió su hijo y alegó que no habían podido verlo en semanas.

No quieren que mi hijo sea feliz. Por eso no me dejan verlo", expresó Simmons.