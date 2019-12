Tras derrota en Miss Universo, Sofía Aragón será conductora en TV Azteca

Ciudad de México.- La mañana de este martes se reveló que Sofía Aragón, representante de México que fue la segunda finalista en Miss Universo 2019, se incorporara como conductora en TV Azteca.

La guapa tapatía se encontraba en entrevista con Brandon Peniche y Kristal Silva, quienes le hicieron la invitación para que fuera la presentadora de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Sofía de inmediato aceptó y aseguró que es un privilegio estar en este programa especial pues es gran devota de la 'morenita del Tepeyac'.

Ella fue gran parte de este proceso, nosotros sabemos, nuestra morenita es clave para lograr lo que estamos buscando y a esa morenita también una vez que logramos las cosas, hay que irle a agradecer, feliz morenita de dedicarte este día por todo lo que me has dado, por todo lo que he recibido".