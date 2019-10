Tras "despiadados" ataques a Meghan, Harry teme que termine como Lady Di

Reino Unido.- Recientemente el Príncipe Harry mostró la gran preocupación que siente de que la historia de su madre, Lady Di, se repita nuevamente con su esposa, Meghan Markle, tras recibir constantemente "despiadados" ataques de la prensa británica.

El duque de Sussex en las declaraciones señaló que ha visto sufrir "en silencio" a la madre de su primogénito, el Príncipe Archie, ante los titulares negativos que han lanzado sobre ella en el último año.

Estas declaracines llegaron tras anunciarse que los duques de Sussex metieran una demanda encontra del medio britanico The Mail, cuando este difundió una carta privada escrita por Meghan, alegando invasión a la privacidad y derechos de autor violados.

El royal aseguró que no podían quedarse sin hacer nada ya que sería atuar conforme a lo que creen, además de aprovechar para manifestar su temor de que la duquesa de Sussex termine como su madre la Princesa de Gales, siendo asediada por la prensa y tratada como un objeto y no una persona.

Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta. Porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas. Le agradecemos al público por su continuo apoyo. Es muy apreciado Aunque no lo parezca, realmente lo necesitamos", concluyó Harry.