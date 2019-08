Tras disculpas de Shawn Mendes por tuits racistas, fans le dicen "patético"

Estados Unidos.- El cantante, Shawn Mendes, recientemente en una sesión de preguntas y respuesta con sus fanáticas, una de ellas de origen afroamericano le pidió una explicación acerca de los comentarios "ignorantes" y racistas que hizo hace más de seis años en su cuenta de Twitter, a lo que dio una vaga explicación y una disculpa.

No tenía idea que iba a tener 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor, pero, sí, totalmente me disculpo por todo lo insensible que he dicho en el pasado, pero habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad", concluyó Mendes.