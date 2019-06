Tras divorcio de Grettell, Borghetti confiesa que estuvo a punto de morir

Ciudad de México.- El conductor, Patricio Borghetti, confesó durante el programa Venga la Alegría que su divorcio de Grettell Valdez lo llevó hasta el hospital, al asegurar que fue muy difícil afrontar el estar muy lejos de su hijo.

Borghetti dijo que se le juntaron las desgracias en su vida, luego de su divorcio con Grettell, vino una pérdida familiar y una mudanza, en las cuales sintió que no podría sobrevivir, aunque logró salir adelante.

Los tres motivos de estrés más grandes son, muerte de un familiar, divorcio y mudanza y yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo y colapsé, no podía, no me daba la cabeza para procesarlo, para enfrentarlo. Estuve a punto de morir, no sabía qué era, qué tenía, sudaba, me despertaba temblando, me dio una neumonía y pensé que me moría, terminé en urgencias”, finalizó.