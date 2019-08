Tras divorcio de Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence buscaría amorío

Estados Unidos.- Una fuente supuestamente cercana a la actriz, Jennifer Lawrence, reveló a la revista NW que desde que el actor, Liam Hemsworth, quien fue so co-protagonista en Los Juegos del Hambre, anunció su separación con la cantante, Miley Cyrus, está a estado mandándole mensajes de texto y largas llamadas telefónicas por las noches.

El informante señaló que la intérprete de 'Katniss Everdeen' a descritó en varias ocasiones que Hemsworth cómo "el hombre de sus sueños", agregando que aunque nunca llegaron a ser pareja, está si estuvo enamorada del actor.

Cabe mencionar que en 2015 en una entrevista para Watch What Happens Live la actriz reveló que ella y Liam se besaron, pero no como parte de su actuación en la adaptación de los libros de Suzanne Collins.

Y aunque Lawrence parece estar muy feliz con su prometido, el director de galería de arte, Cooke Maroney, la fuente impactó al confesar que está podría no llegar al altar.

Jennifer está teniendo dudas sobre la boda ahora que Hemsworth tiene su vida de vuelta", concluyó.