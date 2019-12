Tras el estreno de Disney Plus, Netflix perdió esta cantidad de usuarios

Estados Unidos.- La plataforma de streaming perteneciente a la compañía de Mickey Mouse, Disney Plus, parece que ha superado a Netflix en cuanto a suscriptores se refiere, pues un estudio realizado por inversionistas revelaron cifras excatas de este hecho.

Conforme dicta The Hollywood Reporter, inversionistas de Cowen & Co. realizaron encuentas y reportaron sus conclusiones, las cuales arrojan que el 21 por ciento de contaban con una membresía a Disney Plus, y un 5.8 por ciento de suscriptores de Netflix han cancelado en definitiva tras cambiarse a la plataforma de la competencia.

Basándose en estas cifras, a finales de este 2019, Netflix tuvo una pérdida de 1.6 millones de usuarios.