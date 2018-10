Tras el final de 'Infinity War':¿Qué pasa con la secuela de 'Doctor Strange'?

Washington, EU.- Se habla mucho de la Fase 4 de Marvel, en concreto de algunos de los proyectos más esperados como Spider-Man: Lejos de casa, Black Panther 2 o Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero olvidamos Doctor Strange 2. Benedict Cumberbatch regresará como Stephen Strange para la esperada secuela del mundo más mágico de los Avengers.

Tras el final de Avengers: Infinity War en el que la realidad en la que vivimos cambia de forma radical tras el chasquido de dedos de Thanos. Por ello, desde Marvel Studios no han dado demasiados detalles sobre lo que nos deparará el futuro de su universo por lo que no hay confirmación oficial de que Doctor Strange 2 vaya a ser una realidad, o no la había hasta que Benedict Wong ha hablado.

El actor ha acudido a la Fan Expo de Vancouver en la que ha compartido novedades sobre su personaje, que se apellida como él. Tal y como recoge Pop Goes the World, el intérprete habría dejado claro que el rodaje de la secuela de Doctor Strange comenzará antes del final de 2018. Anteriormente, Kevin Feige ha explicado que esta segunda parte está en la mente de los responsables del estudio, pero hasta ahora no había planes oficiales.

Si la información de Wong es correcta y el rodaje comenzará a finales de 2018, todo apunta a que su estreno se producirá a principios de 2020, dejando el tiempo suficiente para que terminen la producción y post-producción de la película y permitiendo que encaje a la perfección en el calendario de Marvel.

Cabe señalar que tampoco se ha confirmado el regreso de todos los implicados en Doctor Strange pero el director Scott Derrickson se ha mostrado siempre a favor de la secuela, así como los protagonistas y la taquilla donde consiguió casi 700 millones de dólares en todo el mundo.