Tras enfermarse, Laura G critica falta de acciones contra el coronavirus

Ciudad de México.- Laura G, conductora del matutino Venga la Alegría, asegura que en México no se están emprendiendo suficientes acciones para frenar la propagación del coronavirus, a diferencia de otros países.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un mensaje en el que reprocha que no se tomen mayores medidas, además de exhotar a sus seguidores a que no entren en pánico y mejor opten por seguir pautas para prevenir la infección.

Es una lástima que en todos los países están haciendo algo al respecto... En México 'no pasa nada'... Si no hacen algo por nuestro país tenemos que hacerlo nosotros. No al pánico, sí a la prevención", se lee en el mensaje que compartió la conductora.