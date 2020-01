Tras enviudar, La Chilindrina es captada al besar a otro hombre

Ciudad de México.- Luego de que el pasado mes de septiembre María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, perdió a su esposo, este martes se volvió tendencia en medios, luego de ser captada besando a otros hombres.

Los hechos se dieron, luego de que la actriz celebró su cumpleaños número 70, donde afirmó que ya volvieron sus ganas de seguir viviendo.

Reciente fue captada en redes sociales besando a su también excompañero, Edgar Vivar, con quien asegura que lleva un gran amistad, y que con su beso no daña a nadie, pues ambos están solteros.

A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe). La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, declaró.