Tras escándalo con Juan Osorio, William Levy desea trabajar en México

Ciudad de México.- Luego de que había surgido el rumor de que William Levy ya no quería regresar a trabajar a México, el actor reapareció en la entrega de Premios Platino y aseguró que desea volver a trabajar a territorio mexicano.

Desmintiendo los rumores con respecto a su negativa de realizar un nuevo proyecto en México, el cubano comentó:

A mí no me ha llegado nada de eso, quizás porque saben que estaba enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto, yo quiero trabajar acá muchísimo, simplemente no se ha encontrado la oportunidad todavía”.