Tras éxito como 'Joker', Joaquin Phoenix podría darle vida al 'Capitán Garfio'

Estados Unidos.- De acuerdo con los medios estadounidenses, Disney estaría buscando que el queridísimo y talentoso actor Joaquin Phoenix sea quien de vida al icónico villano Capitán Garfio, en su nuevo remake Peter Pan y Wendy.

Según los informes, el 'Joker' sería el actor perfecto para la interpretación, por lo que de confirmarse la participación de Phoenix en la película, este se estaría uniendo a las negociaciones con Margot Robbie, quien se pretende que interprete a Campanita.

En caso de que el protagonista de Her acepte la propuesta, se daría el particular caso de que Disney lograría lo que Warner no ha conseguido, el reunir al 'Joker' de Todd Phillips con la irreverente 'Harley Quinn', algo que muchos fans desean.