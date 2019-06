Tras éxito en Hollywood, Luis Gerardo Méndez no niega sus raíces mexicanas

Ciudad de México.- Luis Gerardo Méndez fue uno de los actores que acudió a la fiesta de nominados al Premio Ariel 2019, lugar donde aprovechó para recalcar que a pesar del reconocimiento que actualmente tiene su carrera en el extranjero, no ha perdido el piso ni negará sus raíces mexicanas.

Me parecería algo muy tonto, es un camino que siempre tendré ahí y me interesa mucho seguir haciéndolo. Yo siempre voy a trabajar acá, yo creo que siempre en México van a estar los personajes más interesantes porque el español es mi lengua materna y aquí están todos los colegas con los que he trabajado”, explicó.