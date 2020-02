Tras haberlo criticado, Adrián Di Monte ahora ofrece disculpas a Pablo Lyle

Ciudad de México.- Adrián Di Monte se disculpó con Pablo Lyle por haberlo criticado por golpear a un hombre de la tercera edad quién después murió.

Ya cuando se va enfriando todo realmente dices 'que lástima que dos vidas se hayan tronchado con una cosa así'. No sé ni pa' qué hablé, son cosas que uno dice, no me arrepiento de lo que dije pero ¿para qué lo digo?", confesó Di Monte.