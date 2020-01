Tras increíble éxito de 'Joker', Warner podría lanzar reboot de este antihéroe

Estados Unidos.- Ante el éxito que ha representado 'Joker' dentro de la clasificación R y del DCEU, Warner Bros podría estar pensando en traer el reboot del diabólico antihéroe, 'Hellspawan' o 'Spawn'.

Tood McFarlane, creador de 'Spawn', explicó que el interés en traer al antihéroe se basó en su éxito con la aceptación que tuvo el filme del payaso del crimen, al igual del que ha presentado 'Deadpool' y 'Logan' del MCU.

Es interesante porque la gente de Hollywood a veces dice: 'No, no importa de quién estés hablando. Esto no importa Esto no importa'. Por supuesto que importa, ¿verdad?", dijo Todd McFarlane, creador de 'Spawn'.