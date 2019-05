Tras la muerte de su exnovia, Ashton Kutcher testifica ante la corte

Estados Unidos.- Este miércoles, el actor Ashton Kutcher, fue llamado a testificar sobre el asesinato de su exnovia, Ashley Ellerin, en el juicio del supuesto asesino serial Michael Gargiulo.

Cabe recordar que este hecho se dio la noche del 21 de febrero del 2001, luego de que la muchacha asistiría a una fiesta con su entonces pareja, pero sorpresivamente esta no apareció, para minutos más tarde fuera encontrada muerta en su domicilio.

Ante este hecho se tuvo la teoría de que el actor podría haber estado implicado, pero tras presentación este miércoles, bajarían algunas de sus sospechas.

Por su parte Kutcher testificó la noche del homicidio él llegó a casa de Ellerin y que aunque las luces estaban encendidas, nadie respondió a su llamado.

Toqué en la puerta sin respuesta. Volví a tocar sin respuesta. Me asomé por la ventana de la puerta y no vi nada. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada, pensé que era raro que las luces estuvieran prendidas. Parecía que había un desastre, pero no pensé nada al respecto porque ella se acababa de mudar”, testificó.