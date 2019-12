Tras librar la muerte, Julio Preciado celebra a lo grande su cumpleaños

Ciudad de México.- A un año de haber estado en coma, Julio Preciado ha tenido una nueva oportunidad de vida, pues confirmó que su hija le podrá donar el riñón que requiere.

Después de los momentos de angustia, el exvocalita de El Recodo tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños número 53 y concedió una entrevista al programa Ventaneando.

Estoy muy feliz, creo que Dios me tiene aquí con un propósito y espero que después del trasplante me ilumine y me enseñe el camino por el que sigo aquí en la tierra”, expresó el intérprete.