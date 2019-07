Tras los problemas con Laura G y Cecilia Galliano, 'Gomita' 'rompe' el silencio

Ciudad de México.- La presentadora, Araceli Ordaz ‘Gomita’, dio mucho de que hablar a través de las redes sociales, luego de que dio su versión sobre la polémica ‘desatada’ entre Laura G y Cecilia Galliano hacia ella.

En un video de la youtuber Soy Fernanda Blaz, la mujer contó todos los detalles de la contienda que tuvo con las exconductoras del programa Sabadazo, al asegurar que le hicieron la vida imposible durante su estancia.

Un día nos jalamos hasta las extensiones, Laura me jaló, pero pues era divertido… ahora me río”, mencionó.

Además de lo ya mencionado, Aracely afirmó que un día Cecilia Galliano acusó a ‘Lapizito’ de haberse robado un anillo que le había regalado Mark Tacher, además de que asegura que la argentina vendió la noticia con el fin de hacer ver mal a los hermanos Ordaz.

Les hablé a mis jefes y les dije que si esa señora no desmentía esa nota porque fue ella quien la dio. Seguíamos en el programa nada más que no teníamos ni vacaciones. La nota decía anónimo y no era anónimo porque ella le había reclamado a mi mamá (sic)”, expresó.