Tras más de 10 años en prisión de Texas, Jorge Reynoso es liberado

Ciudad de México.- El actor, Jorge Reynoso, ha sido puesto en libertad el día de ayer miércoles tras haber pagado su fianza de 250 mil dólares, de la cual él solo debió pagar 25 mil (10 por ciento), después de haber estado encerrado en una prisión en Edinburgo, Texas, por más de una década.

Para anunciar su liberación Jorge compartió un video en el explica como fue arrestado, agradece a su público que lo apoyo y señala que fue muy bien tratado dentro de la prisión.

Que tal amigos, soy Jorge Reynoso, vengo saliendo de la prisión en Texas donde he vivido por más de 15 años. Quiero comentarles que estaba en la ciudad de Monterrey la semana pasada y me llamaron para decirme que había algo grave en mi contra: que había una orden de presentación, aquí le dicen orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien, ya hasta me estaban esperando", así inicia el video.