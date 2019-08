Tras meses de haber sufrido extorsión Bella Thorne baila ¿desnuda?

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Bella Thorne, mayormente conocida por su participación en Shake It Up, serie de Disney, recientemente 'consintió' a sus millones de seguidores en Instagram al subir un video de ella bailando muy animadamente con un tan diminuto bikini que pareciera que esta desnuda.

El video comienza con ella encendiendo la cámara frontal de su celular, se aleja un par de pasos y por un momento pareciera que no lleva nada puesto, pues su bikini además de ser bastante diminuto también tiene un color muy fácil de confundir con el de la piel, que si no fuera por las líneas negras no se distinguiría.

Una vez esta lo suficiente lejos comienza a dar giros como si fuera una bailarina de ballet, cuando estás giran con rapidez alzando una pierna, luciendo muy divertida, también se puede ver que detrás de ella aparecen un hombre y una mujer casi al final, donde nuevamente se acerca al celular y detiene el video.

Cabe mencionar que a inicios de junio la exactriz Disney publicó en sus redes sociales imágenes de ella desnuda pues un hacker comenzó a extorsionarla con publicarlas.