Tras momentos de angustia, Esmeralda Ugalde narra su reencuentro con Sandi

Ciudad de México.- Luego del secuestro que sufrió Alejandro Sandi en un paseo por el Nevado de Toluca, Esmeralda Ugalde reveló los momentos de angustia que sufrió en dicho acontecimiento y su reencuentro con el actor.

Antes de narrar los datos de esta reunión, Ugalde dio a conocer en entrevista para el programa Venga La Alegría los momentos de angustia que sufrió durante su encuentro con los secuestradores.

Nunca había tenido un miedo tan grande como en ese momento, cuando cortaron cartucho. Retomando el momento cuando ya se habían ido los autos pregunté ‘Vanessa estas bien’, estaba bien, y luego (dije) ‘Alejandro, ¿dónde estás?’… pues Alejandro no estaba”, relató la conductora.

Y sobre su reciente encuentro con Sandi, Esmeralda Ugalde relató:

Ayer vi a Alejandro, está bien, lo único que yo quería era abrazarlo, él también nos quería abrazar a nosotras, porque me imagino que él también se quedó preocupado por nosotras, qué pasó con ellas ahí tiradas en la carretera, lo abrazamos, no preguntamos mucho por toda esta cuestión, está regresando, no sabemos qué fibras podemos tocar”.