Tras negar amistad, Anahí, Perroni y otros RBD's se reúnen y derrochan amor

Ciudad de México.- Sin previo aviso ni anuncio a los medios de comunicación, los exintegrantes de RBD ( Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni) tuvieron una emotiva reunion el día de ayer.

Sin más detalles al respecto de su sorpresivo reencuentro, cada uno de ellos y al mismo tiempo, publicaron una foto donde aparecen abrazados junto a la que colocaron un comentario personal sobre el acontecimiento.

Maite Perroni resalto lo importante de la amistad por encima de los intereses y el dinero con la tan esperada reunión:

Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de seis almas que fueron una sola… y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque quisimos, fue regalarnos el tiempo que nos debíamos...”.