Tras negarlo, Michelle Salas confiesa qué tratamientos estéticos se ha hecho

Ciudad de México.- Michelle Salas reveló por fin el tratamiento al que se somete para el crecimiento de labios, luego de que en constantes ocasiones negara que se sometía a una técnica para aumentar su volumen.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Luis Miguel brindó detalles del microblading que se realiza en los labios para lucir más bella que nunca.

La modelo mostró cómo se somete a un proceso de anestesia en la zona, y luego elige el pigmento deseado para finalmente colocárselo.

Posteriormente, dejo ver cómo este último paso le provocó un poco de hinchazón, aunque aseguró que con el paso de los días esto desaparecerá y podrá lucir su fabuloso efecto.

Cabe recordar que hace más de un año, durante un evento en la Ciudad de México, la también bisnieta de Silvia Pinal aseguraba que el crecimiento de sus labios se debía a retoque cosmético.

Yo no tendría problemas en decir si me inyecté los labios, pero me puse delineador por fuera”, declaró aquella ocasión.