Tras polémica con Bisogno, Kuno Becker da anuncio que pone triste a fans

Ciudad de México.- El talentoso Kuno Becker sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio ha solo días de haberse declarado #TeamBisogno, por la polémica entre Daniel y Raquel Bigorra.

El mexicano de 41 años reveló que se retirará de la actuación.

Aunque Becker es reconocido en el medio artístico por sus más de 20 años como actor, todo indica que ahora los intereses del histrión cambiaron drásticamente.

Tengo una próxima película en Italia, dirigiendo y produciendo porque actuando yo creo que ahí ya murió, actuar me va a costar un poco más de trabajo si no es que ahí lo dejo, casi casi me retiro de la actuación”, confesó.