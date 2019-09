Tras polémica de la protagonista de 'La Sirenita', 'Eric' sería un actor de color

Estados Unidos.- Según recientes informes, Disney ya estaría cerca de dar con el actor que interpretará al 'Príncipe Eric' dentro del live action de La Sirenita, la cual será protagonizada por Halle Bailey, incluso este podría ser interpretado por un actor de color.

Recordemos que el nombramiento de Halle Bailey como 'Ariel' generó una fuerte polémica por ser una cantante de color la que daría vida a la hija del rey de los oceanos.

Según We Got This Covered tiene contemplados a dos actores, Jordan Fisher y Timothée Chalamet en la mira para ser la pareja de 'Ariel' en el live action que ya está próximo a comenzar grabaciones.

El actor, Timothée, hasta el momento es el candidato con mayor probabilidades de sumarse al proyecto, cabe mencionar que Chamalet próximamente estrenará The King con Robert De Niro.

Sin embargo, Jordan también ha sido contemplado por la productora para ser la pareja de 'Ariel', este ya ha formado parte de Disney con los dos filmes de Teen Beach Movie y próximamente estará en la secuela de A Todos los Chicos de los que me Enamoré.