Tras polémica ruptura con Kylie Jenner, Travis Scott sufre lesión durante show

Nueva York, EU.- El rapero Travis Scott sufrió una lesión de rodilla durante su participación en el festival musical Rolling Loud celebrado en Nueva York, la noche del sábado.

Con su característica descarga de energía en el escenario, se reporta que el rapero de 28 años de edad realizó un salto y aterrizó mal, lo que provocó que se lastimara la rodilla a la mitad de su interpretación de Butterfly Effect, en el estadio Citi Field, en Queens.

Según puede apreciarse en videos captados por la audiencia, Travis Scott apenas y podía moverse después de haberse lastimado, sin embargo, eso no impidió que el show continuara.

No voy a mentir, creo que me acabo de romper la rodilla. Pero este show no puede detenerse todavía", se reporta que expuso el rapero al público.