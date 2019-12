Tras presumir su vida sexual, ahora Lyn May dice que ve a 'novio' ¡como un hijo!

Ciudad de México.- Lyn May se encontraba en el ojo del huracán desde hace algunas semanas luego de anunciar su boda con Markos D1, un hombre 30 años menor que ella; sin embargo, luego de realizar el supuesto enlace, la vedette decidió salir a aclarar que todo se trató de un montaje y que en realidad su relación con el musico es como de "madre e hijo".

Sin temor a las represalias, Lyn manifestó que incluso los medios de comunicación sabían que todo era una farsa, y que la noticia formaba parte de una estrategia publicitaria para apoyar la carrera de Markos D1.

Todos sabían que era publicidad, el día que me hicieron mi despedida de soltera yo les dije que era publicidad , yo siempre les doy noticias. Ustedes saben que yo siempre ayudo a los jóvenes que se están lanzando para cantar, ¿cuántos videos he hecho con ellos?, los ayudo, los apoyo a todos y a Marco lo estoy apoyando, lo amo y quiero mucho, es como si fuera mi hijo ", explicó.

Por su parte, el músico admitió que fue tanta la presión que sintió de los medios que por eso accedía a besar a Lyn May en la boca, aunque siempre lo hizo con respeto.

Nunca platicamos del beso, yo tenía miedo, ahorita le doy un beso y me da una cachetada, es un ícono mexicano, es Lyn May, a mí me temblaban los pies", contó.