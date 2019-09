Tras problemas personales y laborales, Paulina Rubio entraría en depresión

Ciudad de México.- Según una fuente cercana a la cantante, Paulina Rubio, se encuentra en un momento sumamente difíciles tanto en su carrera musical cómo en su vida personal, lo que la ha llevado a una fuerte depresión, incluso a tomar medicamentos para combatirla.

Esto pues señalaron que Universal Music, la disquera a la que a pertenecido por más de 20 años ya no quiso renovar su contrato, el cual expiró recientemente por falta de ventas en sus discos.

Paulina tenía la esperanza de firmar con Sony Music, pero los ejecutivos le dijeron que no les convenía firmar con ella porque ya no tiene una carrera tan sólida, ni vende discos como lo hacía años antes… ¡se quedó sin disquera y sin dinero!", reveló la fuente.

Además de eso su gira 'Deseo Tour', la cual inicia el 12 de septiembre, podría ser cancelada ya que no se han vendido ni la mitad de los boletos.

Sí, y lo malo es que, aunque es una mujer de carácter fuerte, en estos momentos no sabe ni qué hacer para recuperarse de la mala racha, no le quiere decir a nadie, ni siquiera a su mamá ni a su hermano, no quiere que la vean tan vulnerable".