¿Más unidos que nunca? Brad y Jennifer tienen "coqueta conexión"

Estados Unidos.- Después de que Jennifer Aniston y Brad Pitt han coincidido en múltiples reuniones este 2019, han surgido especulaciones sobre que la expareja tiene una gran conexión que a veces roza en el "coqueteo".

De acuerdo con una fuente que habló para Us Weekly, "Brad y Jen tienen una maravillosa conexión que en ocasiones puede verse coqueta".

Les gusta el sentido del humor de cada uno y tienen una energía infecciosa cuando están juntos", aseguró el informante al medio.

Sin embargo, la fuente aseguró que los actores siguen siendo únicamente "platónicos".

Como se ha de recordar, el protagonista de Once Upon A Time in Hollywood asistió a la fiesta de Navidad que la estrella de Friends organizó en su residencia de Bel Air.

Asimismo, el actor fue el inesperado invitado que no pasó desapercibido en la fiesta por el cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston, la cual tomó lugar en febrero.

Tomó algo de tiempo para que Jennifer sanara y para que Brad dejara de sentirse mal por cómo la dejó en 2005. Esto es algo con lo que se han tomado su tiempo, y ellos están conscientes de la histeria en torno a su relación entre dus fans", agregó el informante.

La fuente aseguró que las líneas de comunicación entre la expareja están abiertas y que "su vínculo es sólido, han recorrido un largo camino".