Tras polémicas declaraciones, abogados piden a Noguera no hablar más de Fher

Ciudad de México.- Durante un encuentro con medios, Mónica Noguera dejó en claro que no volverá a referirse públicamente a su expareja, el cantautor Fher de la agrupación Maná, ya que los abogados y el mánager del músico le pidieron que no hablara más de él tras las polémicas declaraciones que la conductora ha hecho en ocasiones pasadas.

Ante los reporteros, Mónica fue cuestionada por su expareja, a lo que inmediatamente replicó:

Voy a hacer muy sincera con esto, fíjate que después del comentario que hicimos ahí en el programa De Primera Mano, recibí una llamada telefónica por parte de sus abogados y de su mánager, y me pidieron que por favor ya no dijera absolutamente nada de él, porque según ellos tengo un contrato de confidencialidad, que no lo tengo, pero yo por respeto y si él no quiere que yo mencione absolutamente nada pues lo haré”.