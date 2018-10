Tras rompimiento, Ariana Grande se retira de las redes por una temporada

Estados Unidos.- Como toda relación que llega a su final, el sorpresivo rompimiento de Ariana Grande y Pete Davidson ha significado una situación muy difícil por afrontar y un momento rodeado no solo de tristeza, sino de reflectores, cámaras y opiniones.

Ante el revuelo que ha causado que ella y el cómico hayan concluido su romance, y con ello su compromiso matrimonial, la intérprete ha tomado la decisión de alejarse de toda posibilidad de leer o escuchar su nombre en los titulares de los medios y las redes sociales.

Por medio de la herramienta Instagram Stories, Ariana informó a sus fieles seguidores que dejaría un tiempo de dichas plataformas.

Tiempo de decir adiós otra vez a internet por un tiempo. Es difícil no toparme con noticias y cosas que no estoy tratando de ver ahora mismo. Es muy triste y todos estamos tratando, muy duro, de salir adelante. Los amo, gracias por siempre estar aquí", escribió la cantante.

Pese a que reveló tal mensaje, la cantante hizo después una serie de publicaciones de su participación en el concierto 'A very Wicked Halloween', el cual celebra los 15 años del musical 'Wicked'.

No puedo creer que casi dejé a mi ansiedad arruinarme esto hoy! No hoy satán! No mañana o el siguiente día, ni un día más", escribió Ariana encima de una imagen sobre el concierto.