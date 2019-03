Tras rumores con Uribe, Marimar Vega tendría romance con Horacio Pancheri

Ciudad de México.- El supuesto resurgimiento de un amor del pasado había mantenido a Marimar Vega en el centro de la atención mediática en los últimos meses, sin embargo, ahora se encuentra en el blanco de la controversia por la posibilidad de que sostenga un romance con el actor Horacio Pancheri.

Supuestas fuentes cercanas a los artistas indicaron a una revista es espectáculos que la actriz rehace su vida amorosa con Pancheri tras terminar de forma definitiva con Adrián Uribe.

Aunque ellos nunca lo confirmaron, por mucho tiempo se especuló que Adrián y Marimar habían vuelto en plan romántico, rumores que se intensificaron cuando en sus redes sociales evidenciaron que ambos se encontraban en Dubái al mismo tiempo.

Ahora que regresaron, hicieron un viaje a Dubái y se prometieron no volver a separarse, pero la promesa sólo les duró unos meses”, indicó la fuente a la revista, además de indicar que ni siquiera la expareja tiene claro el por qué su relación llegó a su fin.

Su relación ya era una codependencia, una necesidad de querer estar juntos a la fuerza; pero se dieron cuenta de que tenían más motivos para pelear que para estar juntos. Por el bien de los dos, espero que ya no regresen”, aseguró el informante.

Por su parte, según la supuesta fuente dijo que Marimar y Horacio Pancheri mantendrían un romance desde hace un mes y medio, periodo que no habría estado exento de “pleitos”.

(…) No sé si sea por su desesperación de no volver con Adrián o de plano por no querer estar sola; pero está muy emocionada con otro hombre: el actor Horacio Pancheri”, expuso el informante.