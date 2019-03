Tras rumores de romance, Marimar Vega presume sus “florecitas de amor”

Ciudad de México.- La vida amorosa de Marimar Vega está muy lejos de dejar de ser tema de interés e incertidumbre para sus fans.

Después de que la relacionaran sentimentalmente con un amor del pasado y luego con un compañero de trabajo, una publicación de la actriz en sus redes sociales ha encendido las alarmas sobre si realmente su corazón está ocupado en este momento.

Como es conocido, luego de semanas de especulación en torno a la posibilidad de que el amor hubiera resurgido entre Marimar y Adrián Uribe, una revista de espectáculos difundió que la expareja había tenido una ruptura definitiva y que incluso Vega ya salía con alguien más.

En la misma publicación se indicó que la protagonista de La boda de Valentina podía haber iniciado un romance con Horacio Pancheri, su compañero en el nuevo proyecto El juego de llaves. De acuerdo con algunos portales, la especulación también surgió a partir de la interacción que los actores han tenido en redes sociales.

Aunque hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto, recientemente colgó una fotografía que levantó las sospechas de sus seguidores.

A través de Instagram Stories, Marimar compartió una selfie frente a un espacio en el que podía verse su reflejo, aparentemente un elevador, esto mientras sostenía un gran ramo de flores.

Por su parte, Zuria Vega, fue cuestionada por medios sobre las versiones que apuntan a que su hermana podría tener una relación amorosa con el exnovio de Paulina Goto.

Yo hablo con mi hermana todos los días pero esas cosas se las tienen que preguntar ustedes y no yo… yo no hablo de la vida de nadie, no voy a hablar de la vida de mi hermana, por respeto a ella”, expuso Zuria.