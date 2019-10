Tras ser acusada de agresión, Fabiola Campomanes cuenta su versión

Ciudad de México.- La actriz, Fabiola Campomanes, tras haber sido acusada por Jonathan Islas de haberlo agredido en estado de ebriedad y drogadicción empleó sus redes sociales para contar su versión de la historia en la que negó haberlo agredido, señalando que fue él quien comenzó a agredirla en una fiesta de cumpleaños después de que ella terminara su relación con él.

Voy a una fiesta a la que me invitaron unos amigos, un cumpleaños en la que él no fue invitado, no se como entró a esa fiesta pero bueno, llegó ahí en estado de ebriedad y lo primero que hizo al verme fue agredirme", recaló la actriz.