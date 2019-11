Tras ser despedida de 'Hoy', Mhoni Vidente aclara si la vetaron de Televisa

Ciudad de México.- Mhoni Vidente compartió un nuevo video en su canal de YouTube pero en lugar de hacer predicciones, contó su “verdad” tras ser despedida por Magda Rodríguez del programa Hoy.

La famosa astróloga reconoció que conoce a la productora desde que participó en Sabadazo, programa del que fue vetado, pero más tarde Magda la invitó a regresar a Televisa y fue como consiguió su segmento La Ruleta Esotérica.

La pitonisa asegura que Magda tomó una decisión precipitada al despedirla antes de que finalizara su contrato en diciembre.

Mhoni también aprovechó para agradecer al público por haber seguido sus predicciones tan de cerca y volvió a señalar a Galilea.

Al respecto del supuesto veto, Vidente lanzó un mensaje contundente y aclaró que estos son solo rumores.

No quedé vetada en Televisa. Quedé bien ahí con ellos y ellos conmigo… Magda y yo no estamos peleadas. No me vetaron de Televisa. No estén inventando cosas. Ya no me quise despedir del programa porque iba a llorar”, sentenció.