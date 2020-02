Tras ser hospitalizado, César Bono habla de su delicado estado de salud

Ciudad de México.- En entrevista con De primera mano, el actor César Bono habló de su estado de salud actual tras ser hospitalizado el pasado viernes 14 de febrero previo a una presentación.

Esto no me asustó mucho en el sentido de que he tenido problemas en el corazón, en el cerebro y en una hernia, pero sabía que lo del viernes era la hernia. Sufrí falta de oxígeno y un dolor en el pecho”, dijo el histrión.