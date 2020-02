Tras ser taquero, este famoso actor de Televisa quiere volver a los foros

Ciudad de México.- La vida de Carlos Miguel ha dado muchas vueltas, pues un día pasó de ser un actor consagrado en Televisa a trabajar como taquero tras sufrir un secuestro al salir del llamado de una telenovela.

Sin embargo, en una entrevista con Infobae México, el histrión señaló que tiene como objetivo volver a los foros de televisión, después de sufrir un cuadro depresivo a raíz de este evento.

Lamentablemente sufrí un secuestro y me dieron de golpes con un bóxer, que es un fierro que me reventó la cara, y yo como actor, trabajo con la cara y estoy deshecho, al principio sólo me iban a hacer un secuestro exprés, pero se complicó", relató Carlos Miguel.